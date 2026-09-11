BRICS से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा संस्कृत श्लोक, कही ये बात
नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन शुरू होने वाला है और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (X) पर एक संस्कृत श्लोक साझा किया है।
यह श्लोक अच्छे दोस्त चुनने और बुरी संगति से दूर रहने के बारे में है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस कार्यक्रम में दुनिया के नेताओं के साथ बातचीत "सकारात्मक और सार्थक" होगी।
उन्होंने लिखा, "अगले कुछ दिनों में दुनियाभर के नेता BRICS Summit के लिए जुटेंगे। पूर्ण विश्वास है कि सम्मेलन में विश्व कल्याण की कामना के साथ विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत सङ्गतिम्। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्॥"
भारत BRICS CBDC को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखेगा
यह श्लोक NCERT की सातवीं कक्षा की संस्कृत की किताब से लिया गया है। इससे पता चलता है कि मोदी रचनात्मक बातचीत पर कितना जोर देते हैं।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान इस सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत की योजना है कि वह BRICS सदस्यों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव रखे, ताकि सीमा पार भुगतान आसान हो सके। हालांकि, कुछ सदस्य देशों के बीच चल रहे तनाव के कारण इस पर सहमति बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।