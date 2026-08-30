ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी का योग मंत्र, भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को मिली नई ताकत
उज्बेकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ताशकंद में एक योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योग करने वालों से बातचीत की और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।
दरअसल, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत करने के मकसद से मोदी दो दिन की यात्रा पर हैं। इसी यात्रा के हिस्से के तौर पर उन्होंने ताशकंद में इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी प्रतिभागियों से भी मिले।
मोदी का राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने किया स्वागत
उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने एयरपोर्ट पर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में दोनों नेताओं ने एक साथ डिनर भी किया। उनकी बातचीत में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा के साथ-साथ लोगों के आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।
ताशकंद का दौरा खत्म करने के बाद मोदी SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान रवाना होंगे। यहां वे दूसरे क्षेत्रीय नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे।