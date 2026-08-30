ताशकंद में प्रधानमंत्री मोदी का योग मंत्र, भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों को मिली नई ताकत

उज्बेकिस्तान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ताशकंद में एक योग सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने योग करने वालों से बातचीत की और उनके साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई।

दरअसल, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत करने के मकसद से मोदी दो दिन की यात्रा पर हैं। इसी यात्रा के हिस्से के तौर पर उन्होंने ताशकंद में इस कार्यक्रम में शिरकत की और सभी प्रतिभागियों से भी मिले।