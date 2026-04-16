मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर से की अहम मुलाकात: दुनिया को शांति का संदेश, युवाओं को वर्किंग हॉलिडे का तोहफा! देश Apr 16, 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थिर, टिकाऊ और स्थायी शांति की अपील की, क्योंकि यूक्रेन और वेस्ट एशिया में अभी भी संघर्ष जारी हैं। मोदी ने साफ कहा कि सिर्फ सैन्य ताकत से ही समस्या का हल नहीं निकल सकता। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की जरुरत पर भी जोर दिया, ताकि आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों से सही तरीके से निपटा जा सके।