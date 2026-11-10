प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, कर्नाटक-गोवा का सफर होगा सुपरफास्ट
ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर, 2026 को यशवंतपुर-मंगलुरु-मडगांव-यशवंतपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसकी शुरुआत बेंगलुरु और मंगलुरु जंक्शन दोनों जगह से एक ही समय पर होगी। बेंगलुरु में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक नई बेंगलुरु-गोवा ट्रेन को भी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, वे कलेना अग्रहारा और तवारेकेरे के बीच नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। इस तरह यात्रा के लिए कई नए विकल्प लोगों के सामने आएंगे।
वंदे भारत का रूट यशवंतपुर तक बढ़ाया गया
यह बेहतर वंदे भारत एक्सप्रेस अब पुराने मंगलुरु सेंट्रल-मडगांव रूट (जिसका ट्रेन नंबर 20646/645 है) को बेंगलुरु के यशवंतपुर तक बढ़ाएगी। यह ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 7:35 बजे चलेगी और रात 8:55 बजे मडगांव पहुंचेगी। वापसी में यह मडगांव से सुबह 8:20 बजे निकलेगी और रात 9:15 बजे तक यशवंतपुर वापस आ जाएगी। यशवंतपुर-मडगांव ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी, जबकि मडगांव-यशवंतपुर ट्रेन गुरुवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन श्रवणबेलगोला और मंगलुरु जंक्शन जैसे कई स्टेशनों पर रुकेगी। 2 रैक ट्रेनों के सेट तैयार होने से यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा। इससे कर्नाटक और गोवा के ज्यादा शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी।