प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, कर्नाटक-गोवा का सफर होगा सुपरफास्ट

यह बेहतर वंदे भारत एक्सप्रेस अब पुराने मंगलुरु सेंट्रल-मडगांव रूट (जिसका ट्रेन नंबर 20646/645 है) को बेंगलुरु के यशवंतपुर तक बढ़ाएगी। यह ट्रेन यशवंतपुर से सुबह 7:35 बजे चलेगी और रात 8:55 बजे मडगांव पहुंचेगी। वापसी में यह मडगांव से सुबह 8:20 बजे निकलेगी और रात 9:15 बजे तक यशवंतपुर वापस आ जाएगी। यशवंतपुर-मडगांव ट्रेन बुधवार को नहीं चलेगी, जबकि मडगांव-यशवंतपुर ट्रेन गुरुवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन श्रवणबेलगोला और मंगलुरु जंक्शन जैसे कई स्टेशनों पर रुकेगी। 2 रैक ट्रेनों के सेट तैयार होने से यात्रियों का सफर और भी आसान हो जाएगा। इससे कर्नाटक और गोवा के ज्यादा शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी।