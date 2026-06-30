प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर में कर सकते है अमेरिका का दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14-15 दिसंबर, 2026 को होने वाले G-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। यह सम्मेलन ट्रंप नेशनल डोरल मियामी में आयोजित किया जाएगा। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मई में अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से यह न्योता दिया था।
भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता होने की उम्मीद
भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता लगभग बनकर तैयार है। हालांकि, इसमें कई सारी बातें शामिल होने के कारण इसे अंतिम रूप देना थोड़ा पेचीदा रहा है। सर्जियो गोर ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से पहले यह समझौता पूरा हो जाएगा। इसी बीच, USISPF के ऑनरेरी सीनियर एडवाइजर अल मेसन ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कुछ व्यापारिक मुद्दों पर रहे मतभेद अब सुलझ गए हैं। अल मेसन ने तो एक बार उनकी साझेदारी को 'दुनिया की जलन' बताया था। दोनों देशों का मानना है कि यह दौरा आपसी संबंधों को और मजबूत करेगा। खासकर, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की तरक्की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की खुले तौर पर तारीफ की है।