प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में किया मेट्रो की नई पिंक लाइन का उद्घाटन, सौर ऊर्जा से दौड़ेगी ट्रेन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो की नई पिंक लाइन का उद्घाटन किया है। यह 23.2 किलोमीटर लंबी लाइन पुणे के हिंजेवाड़ी IT हब को शिवाजीनगर से जोड़ेगी। यह लाइन 4 नवंबर से अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगी, जिसमें कुल 17 स्टेशन होंगे। शहर में आवागमन के लिए इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने किसानों को सरकारी मदद बढ़ाने का भरोसा दिया और देश के नागरिकों से अपील की।
महिलाओं द्वारा संचालित की जाएगी पिंक लाइन
पिंक लाइन की एक और खासियत यह है कि इसका पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। यह लाइन अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करेगी। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) के तहत बनी है, जिसका मकसद पुणे में सफर को और आसान तथा पर्यावरण के लिए बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पुणे मेट्रो के दूसरे फेज के काम की भी शुरुआत की। इस फेज में 4 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिन पर करीब 13,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये नए कॉरिडोर शहर के और भी कई हिस्सों को जोड़ेंगे और स्थानीय विकास को गति देंगे।