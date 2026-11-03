प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में किया मेट्रो की नई पिंक लाइन का उद्घाटन, सौर ऊर्जा से दौड़ेगी ट्रेन

पिंक लाइन की एक और खासियत यह है कि इसका पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। यह लाइन अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा करेगी। यह सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) के तहत बनी है, जिसका मकसद पुणे में सफर को और आसान तथा पर्यावरण के लिए बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पुणे मेट्रो के दूसरे फेज के काम की भी शुरुआत की। इस फेज में 4 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिन पर करीब 13,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये नए कॉरिडोर शहर के और भी कई हिस्सों को जोड़ेंगे और स्थानीय विकास को गति देंगे।