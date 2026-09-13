BRICS शिखर सम्मेलन: भारत मंडपम में कला का महासंगम, दुनिया ने देखा एकता का रंग

इस कार्यक्रम को "वन रिदम, मेनी कल्चर्स" नाम दिया गया था। इसमें भरतनाट्यम और कथक जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को दूसरे ब्रिक्स देशों के संगीत के साथ पेश किया गया।

इस प्रस्तुति का मकसद अलग-अलग परंपराओं को एक साथ लाकर उनकी साझा भावना को उजागर करना था। BRICS समूह अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी अपने साथ जोड़ चुका है। यह दिखाता है कि यह समूह एक साथ मिलकर और भी मजबूत तथा ज्यादा विविध बनता जा रहा है।