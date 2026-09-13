BRICS शिखर सम्मेलन: भारत मंडपम में कला का महासंगम, दुनिया ने देखा एकता का रंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत भारत मंडपम में एक शानदार रात्रि भोज के साथ की। इस खास मौके पर भारत और अन्य BRICS देशों के 160 कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया।
उन्होंने चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन जैसे प्रमुख नेताओं के सामने "BRICS सिम्फनी" की प्रस्तुति दी। यह पूरा आयोजन संगीत और नृत्य के जरिए एकता और दोस्ती का जश्न मना रहा था।
'वन रिदम, मेनी कल्चर्स' परंपराओं का संगम
इस कार्यक्रम को "वन रिदम, मेनी कल्चर्स" नाम दिया गया था। इसमें भरतनाट्यम और कथक जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को दूसरे ब्रिक्स देशों के संगीत के साथ पेश किया गया।
इस प्रस्तुति का मकसद अलग-अलग परंपराओं को एक साथ लाकर उनकी साझा भावना को उजागर करना था। BRICS समूह अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों को भी अपने साथ जोड़ चुका है। यह दिखाता है कि यह समूह एक साथ मिलकर और भी मजबूत तथा ज्यादा विविध बनता जा रहा है।