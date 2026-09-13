प्रधानमंत्री की 'शाकाहारी कूटनीति' ने जीता BRICS नेताओं का दिल, जानें रात्रिभोज में क्या था खास

मेहमानों ने कई तरह के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों का मजा लिया, जिनमें क्षेत्रीय खासियतें शामिल थीं जैसे खांडवी, खुंब गलौटी, मशरूम कबाब, पनीर लबबदार और मिलेट पुलाव।

मीठे में पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और ऊपर से सोने की परत वाली शहतूत फिरनी परोसी गई। इस शाम BRICS सिम्फनी नाम का एक 25 मिनट का शो भी हुआ। इसमें भरतनाट्यम और कथक जैसी भारतीय नृत्य शैलियों को ब्रिक्स देशों के संगीत के साथ मिलाकर पेश किया गया, जिसने कला के जरिए एकता का संदेश दिया।