प्रधानमंत्री की 'शाकाहारी कूटनीति' ने जीता BRICS नेताओं का दिल, जानें रात्रिभोज में क्या था खास
शनिवार, 12 सितंबर की शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में BRICS देशों के नेताओं, आए हुए मेहमानों और प्रतिनिधियों के लिए एक भव्य रात्रिभोज का आयोजन किया। यह शाम भारत की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए रखी गई थी, जिसमें एक खास शाकाहारी मेन्यू और ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल थे जिन्होंने सभी को एक साथ जोड़ दिया।
क्षेत्रीय शाकाहारी व्यंजन और BRICS सिम्फनी
मेहमानों ने कई तरह के स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजनों का मजा लिया, जिनमें क्षेत्रीय खासियतें शामिल थीं जैसे खांडवी, खुंब गलौटी, मशरूम कबाब, पनीर लबबदार और मिलेट पुलाव।
मीठे में पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और ऊपर से सोने की परत वाली शहतूत फिरनी परोसी गई। इस शाम BRICS सिम्फनी नाम का एक 25 मिनट का शो भी हुआ। इसमें भरतनाट्यम और कथक जैसी भारतीय नृत्य शैलियों को ब्रिक्स देशों के संगीत के साथ मिलाकर पेश किया गया, जिसने कला के जरिए एकता का संदेश दिया।