#MELODI फिर से वायरल! मोदी ने मेलोनी को दिया वो 'स्वीट' तोहफा, इंटरनेट पर मचा धमाल देश May 20, 2026

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली के दौरे पर थे, तो उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियों का एक पैकेट तोहफे में दिया। जार्जिया मेलोनी ने इस खास पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और बड़े प्यार से लिखा, "गिफ्ट के लिए शुक्रिया!" देखते ही देखते यह प्यारा सा लम्हा सोशल मीडिया पर छा गया और #मेलडी हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा। यह हैशटैग दोनों नेताओं के नामों को मिलाकर बना है। इंटरनेट पर लोगों ने इस पर खूब मजेदार कमेंट किए और इसे बहुत पसंद किया।