#MELODI फिर से वायरल! मोदी ने मेलोनी को दिया वो 'स्वीट' तोहफा, इंटरनेट पर मचा धमाल
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली के दौरे पर थे, तो उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफियों का एक पैकेट तोहफे में दिया। जार्जिया मेलोनी ने इस खास पल की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की और बड़े प्यार से लिखा, "गिफ्ट के लिए शुक्रिया!" देखते ही देखते यह प्यारा सा लम्हा सोशल मीडिया पर छा गया और #मेलडी हैशटैग फिर से ट्रेंड करने लगा। यह हैशटैग दोनों नेताओं के नामों को मिलाकर बना है। इंटरनेट पर लोगों ने इस पर खूब मजेदार कमेंट किए और इसे बहुत पसंद किया।
#MELODI COP28 और G-7 में हुआ ट्रेंड
#MELODI ट्रेंड सबसे पहले 2023 में COP28 के दौरान खूब चर्चा में आया था, जब जार्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की थी।
इसका कैप्शन था, "COP28 में अच्छे दोस्त। #MELODI" यह फिर से 2024 में G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक और मजेदार वीडियो के साथ वायरल हो गया। आज भी यह हैशटैग दोनों नेताओं के सोशल मीडिया पोस्टों पर खूब दिखता है। यह उनके बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री का एक प्यारा प्रतीक बन गया है। इससे पता चलता है कि दुनिया के बड़े नेता भी कभी-कभी ऐसे हल्के-फुल्के पल बिता सकते हैं।