INS महेंद्रगिरी: प्रधानमंत्री बोले- ये सिर्फ जहाज नहीं, 'आत्मनिर्भर भारत' की दहाड़ है

INS महेंद्रगिरी: प्रधानमंत्री बोले- ये सिर्फ जहाज नहीं, 'आत्मनिर्भर भारत' की दहाड़ है
इस रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने INS महेंद्रगिरी की जमकर तारीफ की। यह भारत का सबसे नया स्टील्थ वॉरशिप है, जिसे 11 जुलाई को नौसेना में शामिल किया गया था। इस जंगी जहाज को बनाने में 75 प्रतिशत से भी ज्यादा भारतीय पुर्जों का इस्तेमाल हुआ है। यह दिखाता है कि 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान कितनी सफलता हासिल कर चुके हैं।
मोदी ने इसे 'आत्मनिर्भर भारत' की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया और देश की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखा।
प्रधानमंत्री ने DRDO के परीक्षणों की तारीफ की
अपने संबोधन में मोदी ने DRDOकी हालिया सफलताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा सरफेस-टू-एयर मिसाइल के सफल परीक्षणों का उदाहरण दिया, जिनसे भारत की रक्षा क्षमताएं और मजबूत हुई हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि अब दूसरे देश भी भारत की इस तरक्की पर गौर कर रहे हैं, जिसका सबूत इंडोनेशिया के साथ हुए ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के नए सौदे हैं। आखिर में, प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को मनाए गए कारगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस को याद करते हुए चल रही 'शौर्य विजय यात्रा' का भी जिक्र किया।