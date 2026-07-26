INS महेंद्रगिरी: प्रधानमंत्री बोले- ये सिर्फ जहाज नहीं, 'आत्मनिर्भर भारत' की दहाड़ है

अपने संबोधन में मोदी ने DRDOकी हालिया सफलताओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट और कुशा सरफेस-टू-एयर मिसाइल के सफल परीक्षणों का उदाहरण दिया, जिनसे भारत की रक्षा क्षमताएं और मजबूत हुई हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि अब दूसरे देश भी भारत की इस तरक्की पर गौर कर रहे हैं, जिसका सबूत इंडोनेशिया के साथ हुए ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के नए सौदे हैं। आखिर में, प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को मनाए गए कारगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके अदम्य साहस को याद करते हुए चल रही 'शौर्य विजय यात्रा' का भी जिक्र किया।