40,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन, प्रधानमंत्री ने नौसेना को दिए 'आत्मनिर्भर' भारत के नए प्रहरी
देश के रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई छूते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि देश का रक्षा उत्पादन 2014 के 700 करोड़ रुपये से बढ़कर आज 40,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री कोलकाता में थे, जहाँ उन्होंने 3 नए स्वदेशी नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधाक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इन जहाजों का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को और पुख्ता करना और भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है।
गार्डन रीच ने बनाए मल्टी-पर्पस नौसैनिक जहाज
इन जहाजों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इन्हें युद्ध के साथ-साथ समुद्री सर्वेक्षण (सर्वे) और पनडुब्बी विरोधी अभियानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इनके निर्माण में 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि ये जहाज 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर भारत के बढ़ते कदमों का जीता-जागता उदाहरण हैं। ये जहाज इस बात का भी सबूत हैं कि कैसे देश का स्थानीय हुनर और तकनीक हमारे नौसैनिक क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।