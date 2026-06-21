40,000 करोड़ का रक्षा उत्पादन, प्रधानमंत्री ने नौसेना को दिए 'आत्मनिर्भर' भारत के नए प्रहरी

गार्डन रीच ने बनाए मल्टी-पर्पस नौसैनिक जहाज

इन जहाजों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इन्हें युद्ध के साथ-साथ समुद्री सर्वेक्षण (सर्वे) और पनडुब्बी विरोधी अभियानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इनके निर्माण में 200 से ज्यादा छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि ये जहाज 'आत्मनिर्भर भारत' की ओर भारत के बढ़ते कदमों का जीता-जागता उदाहरण हैं। ये जहाज इस बात का भी सबूत हैं कि कैसे देश का स्थानीय हुनर और तकनीक हमारे नौसैनिक क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।