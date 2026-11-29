प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजारिका का संगीत और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें। इस कार्यक्रम में उषा मंगेशकर को पहला भूपेन हजारिका राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। साथ ही कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल जैसी गायिकाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने हजारिका के मशहूर गीतों को जीवंत कर दिया।