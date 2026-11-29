प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेन हजारिका को बताया भारत की आत्मा, उषा मंगेशकर का सम्मान
लेखन भारत शर्मा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हजारिका का संगीत और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें। इस कार्यक्रम में उषा मंगेशकर को पहला भूपेन हजारिका राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। साथ ही कविता कृष्णमूर्ति और श्रेया घोषाल जैसी गायिकाओं ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिन्होंने हजारिका के मशहूर गीतों को जीवंत कर दिया।
मोदी ने हजारिका को कहा सांस्कृतिक सेतु निर्माता
प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेन हजारिका को एक ऐसा सांस्कृतिक सेतु निर्माता बताया जिनके गीत भारत की आत्मा और एकता को दर्शाते थे। उन्होंने हजारिका के काम का और ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद करने और उसे दूर-दूर तक फैलाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा करने से आज की युवा पीढ़ी भी उनके विचारों से जुड़ पाएगी।