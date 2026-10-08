प्रधानमंत्री का 'डिजिटल सुरक्षा कवच' आह्वान, डीपफेक और ऑनलाइन घोटालों पर देशों से साथ आने को कहा

भारत मोबाइल कांग्रेस 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीपफेक और ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ एकजुट होने के लिए सभी देशों से अपील की। उन्होंने साफ कहा कि डिजिटल खतरे किसी एक देश की सीमा तक सीमित नहीं रहते।

प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा, "मैं GSMA और दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटरों से आग्रह करता हूं: आइए, हम मिलकर एक ऐसा वैश्विक सिस्टम बनाएं जो इस तरह की धोखाधड़ी को लोगों तक पहुंचने से पहले ही रोक सके।"

उन्होंने ऑनलाइन लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया से सहयोग करने की भी बात कही।