कर्नाटक के लिए पीएम मोदी के 9 संकल्प, पानी बचाने, स्थानीय उत्पाद को अपनाने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लोगों से 9 आसान संकल्प लेने का आह्वान किया है। उनका मकसद है कि देश और मजबूत बने, साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो।
कर्नाटक में दिए अपने भाषण में, उन्होंने पानी बचाने, 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और देश में ही पर्यटन करके भारत को और करीब से जानने जैसी बातों पर प्रकाश डाला। उनका मुख्य संदेश था कि सच्ची तरक्की तभी होती है, जब हर कोई मिलकर अपना योगदान देता है।
ये संकल्प टिकाऊपन, स्वास्थ्य और सेवा को बढ़ावा देते हैं
इन संकल्पों में कुछ व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। जैसे पेड़ लगाना, सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा रखना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, मिलेट्स खाकर और कम तेल इस्तेमाल करके सेहतमंद आहार लेना, साथ ही योग या फिटनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। मोदी जी यह भी चाहते हैं कि लोग दूसरों की मदद करें और समाज में सेवा भाव की संस्कृति को मजबूत करें। उनका कहना है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।