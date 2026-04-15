कर्नाटक के लिए पीएम मोदी के 9 संकल्प, पानी बचाने, स्थानीय उत्पाद को अपनाने की अपील  

ये संकल्प टिकाऊपन, स्वास्थ्य और सेवा को बढ़ावा देते हैं

इन संकल्पों में कुछ व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। जैसे पेड़ लगाना, सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा रखना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, मिलेट्स खाकर और कम तेल इस्तेमाल करके सेहतमंद आहार लेना, साथ ही योग या फिटनेस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना। मोदी जी यह भी चाहते हैं कि लोग दूसरों की मदद करें और समाज में सेवा भाव की संस्कृति को मजबूत करें। उनका कहना है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।