मोदी का फ्रांस दौरा: G-7 में भारत की धमक, मैक्रों संग 'भारत इनोवेट्स' से रिश्ते नई ऊंचाइयों पर

मोदी और मैक्रों 'भारत इनोवेट्स' की शुरुआत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों मिलकर 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यह कार्यक्रम नीस में आयोजित होगा। इसमें 120 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप, फ्रांस और दूसरे देशों के बड़े बिजनेस लीडर के सामने अपने नए आइडिया और काम पेश करेंगे। प्रधानमंत्री पेरिस में होने वाले 'विवेक टेक' (विवाटेक) शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इसे पूरे यूरोप का सबसे बड़ा टेक उत्सव माना जाता है और इस बार भारत इसका मुख्य आकर्षण रहेगा। G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा संकट जैसे कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे, खासकर उन पर जो पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्षों से पैदा हुए हैं। साथ ही, वे ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज के तौर पर भारत की भूमिका और फ्रांस के एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में उसकी अहमियत को भी उजागर करेंगे।