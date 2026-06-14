नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, जानें क्यों अहम है दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के साथ, वे स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचेंगे। यहां वे स्लोवाकिया के नेताओं से व्यापार बढ़ाने, निवेश को बढ़ावा देने और ऑटोमोबाइल व रेलवे जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा करेंगे। इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी से भी होगी।
राष्ट्रपति पीटर पेलग्रिनी ने दौरे को ऐतिहासिक बताया
राष्ट्रपति पेलग्रिनी ने इस यात्रा को 'ऐतिहासिक' बताया। उनका कहना है कि यह स्लोवाकिया और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकती है। भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने भी इस बात पर सहमति जताई है, इसे राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी की दिशा में एक अहम कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) से भी मिलेंगे, ताकि नए निवेश के मौके तलाशे जा सकें।
मोदी का दौरा स्लोवाकिया की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप
प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा स्लोवाकिया की हिंद प्रशांत रणनीति से मेल खाता है। इस रणनीति को दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापार-तकनीक और राजनीतिक रिश्तों को विशेष अहमियत दी गई है। स्लोवाकिया में अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ दुनिया के अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।