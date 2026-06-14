नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, जानें क्यों अहम है दौरा

मोदी का दौरा स्लोवाकिया की हिंद-प्रशांत रणनीति के अनुरूप

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा स्लोवाकिया की हिंद प्रशांत रणनीति से मेल खाता है। इस रणनीति को दिसंबर 2025 में शुरू किया गया था। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापार-तकनीक और राजनीतिक रिश्तों को विशेष अहमियत दी गई है। स्लोवाकिया में अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के लिए उड़ान भरेंगे। वहां वे G-7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ दुनिया के अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे।