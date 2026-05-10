प्रधानमंत्री मोदी ने की पानी बचाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की अपील
बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 45वीं सालगिरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको, विशेषकर किसानों को पानी बचाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की अपील की। उन्होंने 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' (पर ड्रॉप, मोर क्रॉप) के मंत्र का जिक्र करते हुए समझाया कि पानी की एक-एक बूंद कितनी अहम है। उन्होंने इस अपील को बड़े उद्देश्यों से भी जोड़ा। इनमें सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से छुटकारा पाना, बिजली बचाना और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने बदलाव लाने वाले युवाओं की सराहना की
प्रधानमंत्री मोदी ने उन युवा भारतीयों की सराहना की, जो डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत जैसे सफल अभियानों का उदाहरण देते हुए कहा कि जब हमारा पूरा देश मिलकर किसी काम में जुटता है, तो भारत सिर्फ दुनिया के साथ कदम से कदम ही नहीं मिलाता, बल्कि उसका नेतृत्व भी करता है।