प्रधानमंत्री मोदी ने की पानी बचाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की अपील देश May 10, 2026

बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 45वीं सालगिरह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको, विशेषकर किसानों को पानी बचाने और उसका सही तरीके से उपयोग करने की अपील की। उन्होंने 'पर ड्रॉप, मोर क्रॉप' (पर ड्रॉप, मोर क्रॉप) के मंत्र का जिक्र करते हुए समझाया कि पानी की एक-एक बूंद कितनी अहम है। उन्होंने इस अपील को बड़े उद्देश्यों से भी जोड़ा। इनमें सिंगल-यूज़ प्लास्टिक से छुटकारा पाना, बिजली बचाना और लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके साथ ही, उन्होंने मिशन लाइफ के तहत पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाने पर भी जोर दिया।