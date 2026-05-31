प्रधानमंत्री मोदी ने खोले गर्मी भगाने के 'देसी' राज, 'मन की बात' में इन खास पेय पदार्थों की जमकर तारीफ!

अश्विनी वैष्णव: मंत्रालयों का मिलकर काम करना

प्रधानमंत्री मोदी ने अत्यधिक मौसम से निपटने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने और सरकारी स्वास्थ्य सलाहों का पालन करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी मंत्रालय मिलकर पूरे देश को एकजुट करके एक 'समग्र प्रतिक्रिया' देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोलकढ़ी और पानकम जैसे क्षेत्रीय पेय पदार्थों का भी खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये पेय न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के तहत भारत की विविध संस्कृति का भी उत्सव मनाते हैं।