प्रधानमंत्री मोदी ने खोले गर्मी भगाने के 'देसी' राज, 'मन की बात' में इन खास पेय पदार्थों की जमकर तारीफ!
रविवार को अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू का जिक्र किया। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने सबको खूब पानी पीने और धूप से बचने की सलाह भी दी।
इस दौरान उन्होंने आम पन्ना, लस्सी, छाछ और सत्तू शरबत जैसे भारत के पारंपरिक पेय पदार्थों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये पेय न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि गर्मी से बचाव में भी बेहद कारगर हैं।
अश्विनी वैष्णव: मंत्रालयों का मिलकर काम करना
प्रधानमंत्री मोदी ने अत्यधिक मौसम से निपटने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने और सरकारी स्वास्थ्य सलाहों का पालन करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सभी मंत्रालय मिलकर पूरे देश को एकजुट करके एक 'समग्र प्रतिक्रिया' देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोलकढ़ी और पानकम जैसे क्षेत्रीय पेय पदार्थों का भी खासतौर पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये पेय न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं, बल्कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना के तहत भारत की विविध संस्कृति का भी उत्सव मनाते हैं।