छात्रों और युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि नेपाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) का एक ऑफशोर कैंपस खोला जाएगा। इसके साथ ही एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर और इनोवेशन हब भी तैयार किया जाएगा। इसका मकसद शिक्षा को बढ़ावा देना, नए विचारों को प्रोत्साहन देना और नेपाली युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजनाएं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के साथ हैदराबाद हाउस में हुई अपनी मुलाकात के दौरान बताईं।