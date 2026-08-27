छिपी प्रतिभाओं को खोजेगा भारत, 2036 ओलंपिक में दुनिया देखेगी दम
खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशाल समुद्र तट और पहाड़ों के बावजूद भारत सर्फिंग या स्पोर्ट क्लाइंबिंग जैसे वैश्विक आयोजनों में बहुत कम नजर आता है। उन्होंने इन कम प्रचारित खेलों पर ज्यादा ध्यान देने की वकालत की और सबको याद दिलाया कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी को लेकर गंभीर है।
इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए, उन्होंने देशव्यापी टैलेंट हंट का ऐलान किया, ताकि ऐसे युवा खिलाड़ियों की पहचान की जा सके जो वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकें।
प्रधानमंत्री ने 39 राष्ट्रमंडल पदकों का जिक्र किया
मोदी ने बताया कि 2012 के ओलंपिक में भारत सिर्फ 13 खेल विधाओं में ही प्रतिस्पर्धा कर पाया था, जबकि 20 से ज्यादा अन्य में हिस्सा नहीं ले पाया था। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे खेलों में अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए काम करना होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 39 मेडल जीते थे। यह साबित करता है कि अगर ज्यादा बच्चों को मौका मिले, तो उनमें कमाल की क्षमता है।