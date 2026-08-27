छिपी प्रतिभाओं को खोजेगा भारत, 2036 ओलंपिक में दुनिया देखेगी दम

खेलो इंडिया संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विशाल समुद्र तट और पहाड़ों के बावजूद भारत सर्फिंग या स्पोर्ट क्लाइंबिंग जैसे वैश्विक आयोजनों में बहुत कम नजर आता है। उन्होंने इन कम प्रचारित खेलों पर ज्यादा ध्यान देने की वकालत की और सबको याद दिलाया कि भारत 2036 के ओलंपिक की मेजबानी को लेकर गंभीर है।

इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए, उन्होंने देशव्यापी टैलेंट हंट का ऐलान किया, ताकि ऐसे युवा खिलाड़ियों की पहचान की जा सके जो वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकें।