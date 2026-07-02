मोदी-ताकाइची की ऐतिहासिक मुलाकात: 6 लाख करोड़ का निवेश, AI से रक्षा तक भारत-जापान की नई उड़ान

भारत के साथ जापान की 6 लाख करोड़ की योजना पर चर्चा

आज दिल्ली में 100 से ज्यादा जापानी कारोबारी नेता जापान-इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा ले रहे हैं। इस मंच पर मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के क्षेत्रों में करीब 120 नए समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह सब जापान की भारत के साथ 6 लाख करोड़ की निवेश योजना का हिस्सा है। इसके अलावा, दोनों देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लीनर एनर्जी के लिए ग्रीन अमोनिया और महासागर पहल के तहत समुद्री परियोजनाओं पर भी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।