मोदी-ली का AI डिजिटल ब्रिज: 50 अरब डॉलर के लिए भारत-कोरिया का हाई-टेक मेगा प्लान!

भारत-दक्षिण कोरिया का लक्ष्य 50 अरब डॉलर का व्यापार

दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को मौजूदा 25.7 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति ली की आठ साल बाद भारत की पहली यात्रा में, दोनों देशों ने कई समझौतों (MOUs) पर दस्तखत किए। इनका मकसद छोटे व्यवसायों के लिए काम आसान करना और शिपबिल्डिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा, साथ ही युवा क्रिएटर्स और टेकियों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा।