मोदी-ली का AI डिजिटल ब्रिज: 50 अरब डॉलर के लिए भारत-कोरिया का हाई-टेक मेगा प्लान!
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्योंग ने तकनीक, व्यापार और दूसरे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने की एक बड़ी नई योजना शुरू की है। उनकी 'इंडिया-साउथ कोरिया डिजिटल ब्रिज' प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है भारत की प्रतिभा को कोरिया की डिजिटल विशेषज्ञता से जोड़ना, खासकर AI के क्षेत्र में। वे सेमीकंडक्टर्स, शिपबिल्डिंग, एंटरटेनमेंट, स्टील, फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे।
भारत-दक्षिण कोरिया का लक्ष्य 50 अरब डॉलर का व्यापार
दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को मौजूदा 25.7 अरब डॉलर से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति ली की आठ साल बाद भारत की पहली यात्रा में, दोनों देशों ने कई समझौतों (MOUs) पर दस्तखत किए। इनका मकसद छोटे व्यवसायों के लिए काम आसान करना और शिपबिल्डिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाएगा, साथ ही युवा क्रिएटर्स और टेकियों के लिए भी नए अवसर पैदा करेगा।