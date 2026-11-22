भारत-नेपाल यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह मिलकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा, जहां दोनों देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इसे जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर शशांक त्रिपाठी ने एक नई और ऐतिहासिक पहल बताया है। शशांक त्रिपाठी जैसे स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह सीमा पार दोस्ती को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।