भारत-नेपाल के रिश्ते होंगे और मजबूत, मोदी-शाह दिखाएंगे अयोध्या-जनकपुर ट्रेन को हरी झंडी
भारत-नेपाल यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह मिलकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम को नेपाल के जनकपुर धाम से जोड़ने वाली एक नई यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। यह उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में होगा, जहां दोनों देशों के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इसे जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर शशांक त्रिपाठी ने एक नई और ऐतिहासिक पहल बताया है। शशांक त्रिपाठी जैसे स्थानीय नेताओं का कहना है कि यह सीमा पार दोस्ती को गहरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
रेल लिंक से गहरे होंगे भारत-नेपाल संबंध
यह नया रेल लिंक सिर्फ यात्रा को आसान बनाने वाला साधन नहीं है, बल्कि इससे भारत और नेपाल के रिश्ते और भी मजबूत होंगे।यह ट्रेन लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जनकपुर धाम को अयोध्या कैंट को जोड़ेगी। यह ट्रेन बिहार और उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिनमें जयनगर, मधुबनी, शिशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या शामिल हैं।