रोम में दिखा बनारस का जादू! PM मोदी को मिली ‘काशी की झलक’
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अपनी हालिया रोम यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इतालवी कलाकार जियांपाओलो टॉमसेटी से हुई, जिन्होंने उन्हें बनारस के मशहूर घाटों की एक पेंटिंग भेंट की। प्रधानमंत्री ने इस पल को ऑनलाइन साझा करते हुए कहा कि यह 'रोम में काशी की एक झलक' है, जो भारतीय परंपरा और अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव का एक बेहद खूबसूरत संगम है।
टॉमसेटी ने कहा- कला इटली और भारत को जोड़ती है
टॉमसेटी पिछले 40 सालों से भारतीय संस्कृति से प्रेरित हैं। उन्होंने शुरुआत में वैदिक किताबों के चित्र बनाए और तो और महाभारत पर पूरी सीरीज़ भी बनाई। उन्होंने मोदी से मिलने के अनुभव को बेहतरीन बताया। उन्होंने इसे अपने जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक बताया और कहा कि उनकी कला इटली और भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम करती है।