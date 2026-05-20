रोम में दिखा बनारस का जादू! PM मोदी को मिली ‘काशी की झलक’

टॉमसेटी ने कहा- कला इटली और भारत को जोड़ती है

टॉमसेटी पिछले 40 सालों से भारतीय संस्कृति से प्रेरित हैं। उन्होंने शुरुआत में वैदिक किताबों के चित्र बनाए और तो और महाभारत पर पूरी सीरीज़ भी बनाई। उन्होंने मोदी से मिलने के अनुभव को बेहतरीन बताया। उन्होंने इसे अपने जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक बताया और कहा कि उनकी कला इटली और भारत के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का काम करती है।