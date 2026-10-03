कुख्यात ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाया गया है

तुर्की से भारत लाया गया ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह, शाह बोले- पहचान छिपाकर रह रहा था

लेखन आबिद खान 11:29 am Oct 03, 202611:29 am

क्या है खबर?

भारतीय खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। भारत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से निर्वासित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। नवप्रीत को भारत लाने के बाद ड्रग तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े मामलों में हिरासत में रखा गया है। उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए तुर्की की नागरिकता हासिल कर ली थी और पहचान छिपाकर रह रहा था।