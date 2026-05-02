स्ट्रॉन्ग रूम में 'CCTV बंद' का हंगामा, TMC ने मांगी पूरी फुटेज देश May 02, 2026

पश्चिम बंगाल के बारसात स्ट्रॉन्ग रूम में शनिवार सुबह कुछ घंटों के लिए गहमागहमी बढ़ गई। दरअसल, TMC उम्मीदवार नारायण गोस्वामी ने आरोप लगाया कि CCTV कैमरे कुछ घंटों के लिए बंद कर दिए गए थे।

इस आरोप के बाद, हालात को संभालने के लिए केंद्रीय बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दिया गया और गेट पर ही उन्हें पीछे धकेल दिया गया।