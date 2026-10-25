CEC ज्ञानेंद्र कुमार पर बवाल, कर्नाटक में पुलिस की रोक के बावजूद जारी रहा प्रदर्शन

पुलिस ने इस प्रदर्शन में हस्तक्षेप किया क्योंकि सरकारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती, सिर्फ फ्रीडम पार्क में ही इसकी इजाजत है।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कार्यक्रम के वीडियो हटाने को कहा। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने शांति बनाए रखी, उन्होंने न तो कोई नारा लगाया और न ही कोई बैनर-पोस्टर दिखाया। राष्ट्रगान पूरा करने के बाद वे मैसूर बैंक सर्कल की ओर बढ़ गए, जहां उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया।