बंगला साहिब में दिल्ली पुलिस पर जूते-पगड़ी के अपमान का आरोप, NAPA ने जांच की मांग की

NAPA ने मामले की स्वतंत्र जांच और गवाहों को सुरक्षा देने की मांग की है। संगठन ने बताया कि पगड़ी सिख पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। कार्यकारी निदेशक सतनाम सिंह चहल ने साफ कहा कि पगड़ी सिख पहचान, उनकी गरिमा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक होती है। इसी बीच, NAPA ने कहा है कि वीडियो में पुलिस वाले जूते उतारने वाली जगह से पहले एक गलियारे में दिख रहे हैं।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने यह साफ किया कि जवानों के जूते पहने होने का जो फुटेज है, वह एक सामान्य गलियारे का है। यह गलियारा जूते उतारने के लिए तय की गई जगह तक जाता है।