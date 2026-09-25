कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को मिली अंतरिम राहत को खारिज कर दिया है

नंदीग्राम उपचुनाव: कलकत्ता हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को मिली अंतरिम राहत की खारिज

लेखन भारत शर्मा 04:15 pm Sep 25, 202604:15 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नंदीग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मिलन प्रधान को एकल पीठ से मिली अंतरिम राहत को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विट्ठलराव घुगे की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और आपराधिक मामलों में किसी प्रत्याशी को अंतरिम राहत देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।