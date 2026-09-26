जमुई एनकाउंटर सच या फर्जीवाड़ा? आरोपी की मां के दावे के बाद पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल

बिहार के जमुई से सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में एक नाबालिग लड़की और उसके साथी लड़के को कुछ युवकों द्वारा परेशान करने का आरोप था। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस तुरंत हरकत में आ गई।

दरअसल, पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लग गई। हालांकि, नंदन की मां का दावा है कि यह मुठभेड़ फर्जी थी और वह लगातार अपने बेटे को बेगुनाह बताकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। इस पूरी घटना के बाद से पुलिस के कामकाज पर सवाल उठने लगे हैं और इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी हुई है।