नंदन नीलेकणि ने दिया नया मंत्र, बताया AI से कैसे बदलेगी आपकी दुनिया

इन्फोसिस के सह-संस्थापक और चेयरमैन नंदन नीलेकणि चाहते हैं कि लोग AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) के सब कुछ अपने हाथ में लेने की बात पर घबराएं नहीं।

नई दिल्ली में हुए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में बोलते हुए, उन्होंने इस सेक्टर के खत्म होने की भविष्यवाणियों को "डिजास्टर मार्केटिंग" बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि AI सिर्फ कुछ गिने-चुने लोगों या कंपनियों के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि कई कंपनियां मिलकर इसके भविष्य को नया रूप देंगी।