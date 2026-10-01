सुप्रीम कोर्ट में CEC मामले पर विवाद, 'जज के बेटे' संबंध पर नई पीठ की मांग
सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर हुई है। इसमें 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति से जुड़े कानून को दी गई चुनौती पर फिर से सुनवाई की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं में से एक नमन शेरस्त्रा ने बताया कि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की तरफ से किसी और अदालत में पेश हो रहे थे। पिछली सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। इस जानकारी के सामने आने के बाद शेरस्त्रा ने संभावित पक्षपात की आशंका जताई है।
याचिका में पारिवारिक संबंधों का खुलासा करने की अपील
शेरस्त्रा ने अपनी याचिका में बताया है कि यह बात पिछले हफ्ते आए विभाजित फैसले के बाद मीडिया रिपोर्टों से पता चली। उनका कहना है कि न्यायाधीशों के लिए अपने पारिवारिक संबंधों की जानकारी देना बहुत जरुरी है। इससे लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कर पाते हैं और अगर जरुरत हो तो दूसरे जज से सुनवाई कराने की मांग कर सकते हैं।
याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच द्वारा नए सिरे से की जाए। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।