सुप्रीम कोर्ट में CEC मामले पर विवाद, 'जज के बेटे' संबंध पर नई पीठ की मांग

शेरस्त्रा ने अपनी याचिका में बताया है कि यह बात पिछले हफ्ते आए विभाजित फैसले के बाद मीडिया रिपोर्टों से पता चली। उनका कहना है कि न्यायाधीशों के लिए अपने पारिवारिक संबंधों की जानकारी देना बहुत जरुरी है। इससे लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा कर पाते हैं और अगर जरुरत हो तो दूसरे जज से सुनवाई कराने की मांग कर सकते हैं।

याचिका में मांग की गई है कि इस मामले की सुनवाई किसी दूसरी बेंच द्वारा नए सिरे से की जाए। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।