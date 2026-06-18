नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी मौलाना गिरफ्तार
नागपुर पुलिस ने मौलाना हजरत मौलाना को गिरफतार किया है। 24 साल की एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसने अपने पुराने सहपाठी अय्याज मदारे पर धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वायुसेना के एक अधिकारी की पत्नी इस महिला ने दावा किया है कि अय्याज और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया, तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया, पैसे वसूले और उस पर काला जादू भी किया। एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें अय्याज मंत्र पढ़ते दिख रहा है, जबकि पीड़िता उससे छोड़ने की गुहार लगा रही थी।
अय्याज पर पीड़िता के पेय में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप
FIR के अनुसार, पिछले साल 8 फरवरी को अय्याज ने एक होटल में पीड़िता के पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया था। जब वह होश में आई, तो अय्याज के पास उसकी तस्वीरें और वीडियो थे, जिनका इस्तेमाल वह ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। पीड़िता ने बार-बार यौन शोषण की शिकायत की है और बताया है कि अय्याज ने उससे करीब 4 लाख रुपये वसूले थे। पीड़िता ने यह भी बताया कि काला जादू के नाम पर उसे एक अजीब तरल पदार्थ पीने पर मजबूर किया गया, जबकि अय्याज मंत्र पढ़ रहा था।