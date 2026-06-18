नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी के जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी मौलाना गिरफ्तार देश Jun 18, 2026

नागपुर पुलिस ने मौलाना हजरत मौलाना को गिरफतार किया है। 24 साल की एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है, जिसने अपने पुराने सहपाठी अय्याज मदारे पर धर्म बदलने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। वायुसेना के एक अधिकारी की पत्नी इस महिला ने दावा किया है कि अय्याज और उसके साथियों ने उसके साथ बलात्कार किया, तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया, पैसे वसूले और उस पर काला जादू भी किया। एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें अय्याज मंत्र पढ़ते दिख रहा है, जबकि पीड़िता उससे छोड़ने की गुहार लगा रही थी।