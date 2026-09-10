तेलंगाना: क्रिकेट सट्टेबाजी और निवेश योजनाओं ने ली युवक की जान

राव लापता हो गए थे। बाद में उनके परिवार ने उनकी मोटरसाइकिल पास के खेतों के किनारे देखी। जब परिजन वहां पहुंचे, तो राव उन्हें वहीं लटके हुए मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

माधवी ने पुलिस में वीरू नाम के एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। माधवी का आरोप है कि वीरू ने ही राव को इन स्कीमों में पैसे लगाने के लिए उकसाया था। पुलिस को राव की टी-शर्ट की जेब से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। यह नोट राव ने खुद अपने हाथों से लिखा था, ऐसा माना जा रहा है। शिकायत के मुताबिक, राव ने इस नोट में वीरू का नाम लिया है। उन्होंने वीरू पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें आर्थिक रूप से धोखा दिया और उनकी मौत के लिए वीरू को ही जिम्मेदार ठहराया है। माधवी ने बुरगामपहाड़ पुलिस से इस पूरे मामले की गहन जांच करने की अपील की है।