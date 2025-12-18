नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन पर 65 वर्षीय व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई थार, गिरफ्तार

चिंता

प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग डरे

घटना से प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री काफी डर गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें थार को ट्रैक पर फंसते हुए दिखाया गया है। आरोपी कार चालक की पहचान थेपफुनेतुओ (65) के रूप में हुई है, जो दीमापुर जिले के सिग्नल अंगामी का निवासी है। दीमापुर स्थित रेलवे पुलिस स्टेशन में रेलवे अधिनियम की धारा 153 और 147 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी अभी पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ हो रही है।