नागालैंड में योग दिवस पर धार्मिक विरोध, अब 22 जून को

नागालैंड स्कूल शिक्षा विभाग ने योग का समय बदला

नागा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने स्कूलों में योग दिवस मनाने के निर्देश को धार्मिक भावनाओं का अनादर बताया था। वहीं, जनजातीय संगठनों का कहना था कि योग को अनिवार्य किए जाने में धार्मिकता दिखी। चर्च नेताओं ने भी कहा कि योग ईसाई मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इन सब विरोधों के जवाब में, स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे नागालैंड के स्कूलों में यह कार्यक्रम अब 22 जून को आयोजित करने का फैसला किया।