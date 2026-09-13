मैसूर में गणेश जुलूस पर पुलिस का मस्जिद फरमान, कांग्रेस-भाजपा में मचा सियासी घमासान

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों को निशाना बना रही है। सांसद यदुवीर वाडियार ने साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कें सभी के लिए हैं। विपक्ष के नेता आर अशोक ने तो पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि ऐसे नियम सिर्फ मस्जिदों के आसपास लागू होते हैं, बाकी धार्मिक जगहों पर नहीं। इस घटना ने कर्नाटक में धार्मिक जुलूसों और सामुदायिक सौहार्द पर चल रही बहस को और हवा दे दी है।