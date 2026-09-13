मैसूर में गणेश जुलूस पर पुलिस का मस्जिद फरमान, कांग्रेस-भाजपा में मचा सियासी घमासान
कर्नाटक के मैसूर में एक पुलिस अधिकारी की चेतावनी से विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने गणेश उत्सव के आयोजकों से कहा था कि वे अपना जुलूस किसी मस्जिद के सामने से न निकालें और न ही उसके आसपास पटाखे चलाएं। पुलिस अधिकारी का यह बयान वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद सत्ताधारी कांग्रेस और भाजपा के बीच जोरदार बहस छिड़ गई।
भाजपा बोली- कांग्रेस हिंदू त्योहारों को बना रही निशाना
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू त्योहारों को निशाना बना रही है। सांसद यदुवीर वाडियार ने साफ कहा कि सार्वजनिक सड़कें सभी के लिए हैं। विपक्ष के नेता आर अशोक ने तो पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित करने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि ऐसे नियम सिर्फ मस्जिदों के आसपास लागू होते हैं, बाकी धार्मिक जगहों पर नहीं। इस घटना ने कर्नाटक में धार्मिक जुलूसों और सामुदायिक सौहार्द पर चल रही बहस को और हवा दे दी है।