मैसूर में दशहरे पर 3,473 ड्रोन से आसमान में बनाया मोर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने इस ड्रोन शो की तारीफ करते हुए कहा कि 'मैसूर के दशहरा ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया है कि परंपरा और नए जमाने की टेक्नोलॉजी (इनोवेशन) को कितनी खूबसूरती से एक साथ जोड़ा जा सकता है'।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर तितली और भगवान कृष्ण जैसी दूसरी शानदार आकृतियों वाले ड्रोन शो का वीडियो भी शेयर किया। सोशल मीडिया पर भी इस शो को खूब पसंद किया गया।

लोगों ने मैसूर के इस कदम की जमकर तारीफ की कि कैसे उसने अपनी पुरानी परंपरा को ड्रोन की जबरदस्त तकनीक के साथ जोड़ दिया।