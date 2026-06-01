म्यांमार के राष्ट्रपति ह्लाइंग ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

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राष्ट्रपति ह्लाइंग ने NSA डोभाल से भी की थी मुलाकात

बीते दिन राष्ट्रपति ह्वाइंग ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ भी वार्ता की थी। इस दौरान भारत-म्यांमार सीमा पर प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें उग्रवाद, अवैध आप्रवासन और सीमा पार तस्करी शामिल हैं। 30 मई को वे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले थे। तब विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की।