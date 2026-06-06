मुजफ्फरपुर में आग का तांडव: 5 की मौत, 18 घायल देश Jun 06, 2026

बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 18 मरीज घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

आग लगने की असली वजह जानने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन कार्रवाई की और आग को और फैलने से रोक दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है।