मुजफ्फरपुर में आग का तांडव: 5 की मौत, 18 घायल
बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 18 मरीज घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
आग लगने की असली वजह जानने के लिए तकनीकी जांच भी शुरू कर दी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फौरन कार्रवाई की और आग को और फैलने से रोक दिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है।
निशांत कुमार ने जांच और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने इस पूरे मामले की जांच करवाने और इसमें जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट तुषार कुमार ने बताया कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है और भविष्य में भी उन्हें हर संभव मदद मिलती रहेगी। यह दुखद घटना दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में कुछ दिन पहले लगी एक बड़ी आग के ठीक बाद हुई है। उस हादसे में कम से कम 21 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे।