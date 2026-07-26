मुजफ्फरनगर: मासूम भतीजी से दुष्कर्म, दरिंदे को उम्रकैद; 3 हफ्ते में आया फैसला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष अदालत ने इसी साल अपनी ही 18 महीने की मासूम भतीजी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 30 साल के एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी मासूम बच्ची को उसके दादा-दादी के घर से बिस्किट देने का लालच देकर अपने साथ ले गया था। आरोपी पर आरोप तय होने के सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया।