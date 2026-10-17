उत्तर प्रदेश में बेटा पैदा न होने पर की पुजारी की हत्या, मुजफ्फरनगर में आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों, हाशिम और उसके बेटे जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि वे किसी और को फंसाने के लिए घटनास्थल पर एक स्थानीय व्यक्ति की तस्वीर भी रखकर आए थे। पुलिस की इस तत्परता ने मामले को और उलझने से पहले ही सुलझा लिया।