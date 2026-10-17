उत्तर प्रदेश में बेटा पैदा न होने पर की पुजारी की हत्या, मुजफ्फरनगर में आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 81 वर्षीय पुजारी स्वामी देवानंद भारती की 13 अक्टूबर को एक शिव मंदिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह खौफनाक वारदात तब हुई, जब पुजारी ने एक दंपति को बेटा पैदा होने की भविष्यवाणी की थी। हालांकि, जब उनके बेटी पैदा हुई, तो इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसी के चलते पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी।
संदिग्ध हाशिम और जिशान गिरफ्तार
इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्धों, हाशिम और उसके बेटे जिशान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियार और मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश रचने की बात कबूल कर ली है। उन्होंने यह भी बताया कि वे किसी और को फंसाने के लिए घटनास्थल पर एक स्थानीय व्यक्ति की तस्वीर भी रखकर आए थे। पुलिस की इस तत्परता ने मामले को और उलझने से पहले ही सुलझा लिया।