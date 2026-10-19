गुजरात के गरबा से मुस्लिमों को बाहर करने पर मचा बवाल, जांच में जुटी पुलिस

गुजरात में नवरात्रि के त्योहार के दौरान कुछ गरबा आयोजनों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर जाने के लिए कहा गया है, जिसके बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इससे पहले सितंबर में सूरत के रासलोक नवरात्रि आयोजन में भी ऐसा ही विवाद हुआ था, जहां आयोजकों ने मुस्लिमों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी थी। अहमदाबाद के रंग मोरलो में 14 अक्टूबर को एक घटना सामने आई। वहां एक एंकर ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद (VHP) हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आई है। बाद में एंकर ने साफ किया कि वह आयोजकों के कहने पर यह बात कह रहा था। इस तरह की घोषणाओं के बाद काफी विरोध हुआ। मशहूर लोक गायक आदित्य गढ़वी ने भी इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर इस घटना से खुद को अलग कर लिया। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है।