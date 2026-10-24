मेरठ ड्रम हत्याकांड: मुस्कान ने मौत की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी

मुस्कान और साहिल के एक साथ रहने की साजिश रचने के बाद यह वारदात 3 मार्च, 2025 को हुई थी। उन्हें एक लंबी और विस्तृत जांच के बाद तैयार की गई भारी-भरकम चार्जशीट के आधार पर दोषी ठहराया गया।

सौरभ के परिवार ने कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, वहीं मुस्कान के माता-पिता ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ की मां ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा आज भी घर में मौजूद महसूस होता है। साथ ही, उन्होंने कपल्स से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता चुनने के बजाय शांति से अलग हो जाएं।