मुंबई का पानी खत्म होने की कगार पर? 10 प्रतिशत कटौती न होने पर जून तक सूख जाएगा एक जलाशय

पानी की कमी का सामना सिर्फ मुंबई ही नहीं कर रहा है। कल्याण-डोंबिवली और वसई-विरार जैसे इलाकों में भी पानी की दिक्कत है। इसकी वजह यह है कि 30 सितंबर को मानसून का मौसम आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद उनके जलाशय केवल करीब 75.25 प्रतिशत ही भर पाए हैं। कल्याण-डोंबिवली तो राज्य सरकार से और पानी की मांग कर रहा है। दरअसल, बढ़ती आबादी के हिसाब से उसे पानी का जितना कोटा मिलता है, वह पूरा नहीं पड़ रहा है। ये सारी बातें बताती हैं कि इस पूरे इलाके में सभी लोगों के लिए अभी से पानी का समझदारी से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है।