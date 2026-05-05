मुंबई में 16 मेट्रो लाइनें और नया हवाई अड्डा बदल देंगे आपका सफर

अटल सेतु: सफर हुआ छोटा, कीमतें हुईं तेज

कफ परेड को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली एक्वा लाइन 3 और ठाणे को जोड़ने वाली लाइन 9 जैसी नई मेट्रो लाइनें, रोजाना की लंबी यात्राओं को कम करेंगी। अटल सेतु के जरिए अब साउथ मुंबई से नवी मुंबई का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाता है, जहां पहले करीब एक घंटा लगता था। इसका असर अब प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी दिख रहा है। उल्वे और पनवेल जैसे इलाकों में कीमतें 30 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल और अहमदाबाद के लिए हाई-स्पीड रेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू होने वाले हैं।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि शहर की इस तेजी से हो रही तरक्की के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण की स्थिरता पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।