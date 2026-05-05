मुंबई में 16 मेट्रो लाइनें और नया हवाई अड्डा बदल देंगे आपका सफर
मुंबई में बड़े बदलाव की तैयारी है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। शहर में 16 नई मेट्रो लाइनें और 100 किलोमीटर से ज्यादा के ट्रैक बिछेंगे। इससे पूरे शहर में आना-जाना काफी आसान और तेज हो जाएगा। इतना ही नहीं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शुरुआती परिचालन शुरू हो गया है, जिससे हवाई सफर अब और भी आसान होगा। इन सभी बदलावों का मकसद मुंबई में सफर को तेज और कम थकाऊ बनाना है।
अटल सेतु: सफर हुआ छोटा, कीमतें हुईं तेज
कफ परेड को एयरपोर्ट से जोड़ने वाली एक्वा लाइन 3 और ठाणे को जोड़ने वाली लाइन 9 जैसी नई मेट्रो लाइनें, रोजाना की लंबी यात्राओं को कम करेंगी। अटल सेतु के जरिए अब साउथ मुंबई से नवी मुंबई का सफर महज 20 मिनट में पूरा हो जाता है, जहां पहले करीब एक घंटा लगता था। इसका असर अब प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी दिख रहा है। उल्वे और पनवेल जैसे इलाकों में कीमतें 30 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। ठाणे-बोरीवली ट्विन टनल और अहमदाबाद के लिए हाई-स्पीड रेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी जल्द शुरू होने वाले हैं।
हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि शहर की इस तेजी से हो रही तरक्की के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण की स्थिरता पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है।