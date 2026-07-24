मुंबई की झीलों का जलस्तर 70 प्रतिशत हुआ, लेकिन कटौती बरकरार; जानें BMC की योजना
भारी मानसून के बाद मुंबई की झीलें फिर से लबालब होने लगी हैं। शहर को पानी देने वाली 7 में से 4 झीलें तो पूरी तरह भरकर बहने भी लगी हैं। इससे पानी का कुल जमाव अब करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह जून में 10 प्रतिशत से भी कम रहे पानी के स्तर से कहीं ज्यादा बेहतर है। इसके बावजूद, शहर में पानी की 10 प्रतिशत कटौती अभी भी लागू है।
BMC ने कहा- जलस्तर 100 प्रतिशत तक पहुंचना जरूरी
ब्रह्नमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) का कहना है कि वे लंबी अवधि की पानी की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। उनके मुताबिक, सभी 7 झीलों को 30 सितंबर तक 100 प्रतिशत भरना जरूरी है, तभी पानी की कटौती पूरी तरह खत्म की जाएगी।
अभी तक, तुलसी, विहार, तानसा और मोड़क सागर ये 4 झीलें ही ओवरफ्लो हुई हैं। चूंकि बारिश का मिजाज अभी भी अनिश्चित है और मौजूदा पानी का स्तर पिछले साल से कम है, इसलिए स्विमिंग पूल को नगर निगम के पानी से भरने जैसी पाबंदियां भी अभी जारी रहेंगी।