मुंबई की झीलों का जलस्तर 70 प्रतिशत हुआ, लेकिन कटौती बरकरार; जानें BMC की योजना

ब्रह्नमुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) का कहना है कि वे लंबी अवधि की पानी की सुरक्षा को देखते हुए एहतियात बरत रहे हैं। उनके मुताबिक, सभी 7 झीलों को 30 सितंबर तक 100 प्रतिशत भरना जरूरी है, तभी पानी की कटौती पूरी तरह खत्म की जाएगी।

अभी तक, तुलसी, विहार, तानसा और मोड़क सागर ये 4 झीलें ही ओवरफ्लो हुई हैं। चूंकि बारिश का मिजाज अभी भी अनिश्चित है और मौजूदा पानी का स्तर पिछले साल से कम है, इसलिए स्विमिंग पूल को नगर निगम के पानी से भरने जैसी पाबंदियां भी अभी जारी रहेंगी।