मुंबई के GSB गणेशोत्सव में 703 करोड़ रुपये का बीमा, 66 किलो सोने से जगमगाएंगे बप्पा

मुंबई के GSB सेवा मंडल ने अपने 72वें गणेशोत्सव के लिए 703.27 करोड़ रुपये का बड़ा बीमा करवाया है। यह रकम पिछले साल के 474 करोड़ रुपये के बीमा से काफी ज्यादा है।

यह उत्सव 14 से 18 सितंबर तक किंग सर्किल में मनाया जाएगा। इसमें पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी, जिसे 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो चांदी से सजाया गया है। इस प्रतिमा का विराट दर्शन 12 सितंबर को रात 8 बजे होगा।