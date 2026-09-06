मुंबई के GSB गणेशोत्सव में 703 करोड़ रुपये का बीमा, 66 किलो सोने से जगमगाएंगे बप्पा
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मुंबई के GSB सेवा मंडल ने अपने 72वें गणेशोत्सव के लिए 703.27 करोड़ रुपये का बड़ा बीमा करवाया है। यह रकम पिछले साल के 474 करोड़ रुपये के बीमा से काफी ज्यादा है।
यह उत्सव 14 से 18 सितंबर तक किंग सर्किल में मनाया जाएगा। इसमें पर्यावरण-अनुकूल गणेश प्रतिमा की स्थापना होगी, जिसे 66 किलो से ज्यादा सोने और 335 किलो चांदी से सजाया गया है। इस प्रतिमा का विराट दर्शन 12 सितंबर को रात 8 बजे होगा।
अन्नदान से हर दिन 40,000 से अधिक लोगों को मिलेगा भोजन
मंडल अपनी अन्नदान सेवा के जरिए हर दिन 40,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन कराएगा। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में 2 लाख से अधिक लोगों को प्रसाद भी मिलेगा।
उत्सव के दौरान पारंपरिक वैदिक अनुष्ठान भी होंगे। इस साल पर्यावरण के अनुकूल कदम उठाते हुए, कागजी रसीदों की जगह डिजिटल रसीदें दी जाएंगी। प्रतिमा पर लगा सोना, चांदी और रत्न भक्तों व स्वयंसेवकों ने दान किए हैं।