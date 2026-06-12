BKC का बड़ा कदम: 'नो कार फ्राइडे' से रुकेगा मुंबई का ट्रैफिक जाम और प्रदूषण?
मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में अब 'नो कार फ्राइडे' पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल के तहत यहां रहने और काम करने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे हर शुक्रवार अपनी गाड़ियों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम और वायु प्रदूषण को कम करना है। शहर के परिवहन नेटवर्क और स्थानीय संगठन इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं।
BKC ने 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राइडे' को बढ़ावा दिया
यह योजना लोगों को हर शुक्रवार ट्रेन, मेट्रो, बस या साझा सवारी (शेयरिंग राइड) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। करीब 90 कंपनियां और संगठन इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने जानकारी दी कि शुक्रवार का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि लचीले कामकाजी घंटों के कारण लोगों के लिए इसमें शामिल होना आसान रहेगा। यह 3 से 4 महीने का ट्रायल होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितने लोग भाग लेते हैं और क्या इससे ट्रैफिक प्रबंधन में वास्तव में सुधार होता है। यदि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो #BKCMovesTogether का इस्तेमाल कर अपना अनुभव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।