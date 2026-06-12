BKC का बड़ा कदम: 'नो कार फ्राइडे' से रुकेगा मुंबई का ट्रैफिक जाम और प्रदूषण?

BKC ने 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्राइडे' को बढ़ावा दिया

यह योजना लोगों को हर शुक्रवार ट्रेन, मेट्रो, बस या साझा सवारी (शेयरिंग राइड) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। करीब 90 कंपनियां और संगठन इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। MMRDA के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर संजय मुखर्जी ने जानकारी दी कि शुक्रवार का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि लचीले कामकाजी घंटों के कारण लोगों के लिए इसमें शामिल होना आसान रहेगा। यह 3 से 4 महीने का ट्रायल होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितने लोग भाग लेते हैं और क्या इससे ट्रैफिक प्रबंधन में वास्तव में सुधार होता है। यदि आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो #BKCMovesTogether का इस्तेमाल कर अपना अनुभव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं।