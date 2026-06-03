उबर ड्राइवर ने 40 रुपये के विवाद में महिला पर किया हमला, कंपनी ने ब्लॉक किया पीड़िता का अकाउंट

सुरक्षा आलोचना के बीच उबर ने पीड़िता का अकाउंट दोबारा किया बहाल

महिला की पोस्ट के हिसाब से ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मारा, उसका हाथ मरोड़ा, नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और जाने के दौरान कार को लॉक करने की कोशिश भी की। बाद में उबर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी, महिला का अकाउंट दोबारा बहाल किया और कहा कि वह अपनी सपोर्ट प्रक्रिया में सुधार करेगा। हालांकि, कई लोगों ने उबर की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने पहले महिला का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था।