उबर ड्राइवर ने 40 रुपये के विवाद में महिला पर किया हमला, कंपनी ने ब्लॉक किया पीड़िता का अकाउंट
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मुंबई की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो गई है। इस पोस्ट में महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने उबर ऐप में दिख रहे किराए से 40 रुपये ज्यादा देने से मना किया, तब उबर चालक ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों की सुरक्षा और कंपनी की ऐसी घटनाओं से निपटने की नीति पर तुरंत बहस शुरू हो गई।
सुरक्षा आलोचना के बीच उबर ने पीड़िता का अकाउंट दोबारा किया बहाल
महिला की पोस्ट के हिसाब से ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मारा, उसका हाथ मरोड़ा, नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और जाने के दौरान कार को लॉक करने की कोशिश भी की। बाद में उबर ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी, महिला का अकाउंट दोबारा बहाल किया और कहा कि वह अपनी सपोर्ट प्रक्रिया में सुधार करेगा। हालांकि, कई लोगों ने उबर की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने पहले महिला का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया था।